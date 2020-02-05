تبون يعرب عن تضامن الجزائرمع الصين بسبب ضحايا كورونا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية وتضامن لنظيره الصيني شي جين بينغ، معربا فيها باسم الشعب الجزائري عن أصدق مشاعر المواساة، وخالص تعازيه لعائلات ضحايا فيروس "كورونا"، وفقاً لروسيا اليوم.

كما أعرب الرئيس تبون بصفة خاصة عن تضامنه التام مع سكان مقاطعة

هوبي، التي تحظى بمكانة متميزة في قلوب الجزائريين، فهي التي بادرت إلى إرسال أول بعثة طبية صينية للجزائر بعد استقلالها.

وأكد كذلك أن بلاده، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والصداقة التاريخية، تثمن وتدعم جهود السلطات

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الصينية من أجل احتواء الوباء.

وقال: "على يقين بأن القدرات التي تتوفر عليها الصين، ستمكنها بدون شك، من الانتصار في معركتها ضد تفشي هذا الفيروس الخطير".

وفي ختام رسالته، أشار الرئيس تبون إلى أن السلطات الجزائرية، أرسلت لوازم طبية قد يكون الشعب الصيني في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف العصيبة، عربون محبة وتضامن من الشعب الجزائري.