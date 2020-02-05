رويترز: أمريكا توقف برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا

أكد مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن واشنطن أوقفت برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بسبب توغل أنقرة فى سوريا، خلال أكتوبر الماضي، -وفقا لروسيا اليوم.
وقال أربعة مسئولين أمريكيين لوكالة
وأضاف المسئولون للوكالة: إن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى، اتخذ ردا على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا بأكتوبر الماضي، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب هذا التوغل.
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