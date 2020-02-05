وزير خارجية بلجيكا يدعو لتعزيز الدور الأوروبي في الشرق الأوسط

تعهَّد وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان بالعمل من أجل تعزيز الدور السياسي والدبلوماسي الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لـ أ ش أ.



وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء (أكي) الإيطالية، أن جوفان يقوم منذ الأحد الماضي بجولة في الشرق الأوسط شملت الأردن والعراق ويختتمها اليوم في لبنان؛ بهدف فهم التحديات الأمنية وتقصي إمكانيات

السلام في المنطقة وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.وأفادت الوزارة بأن جوفان تطرَّق في محادثاته مع مختلف محاوريه إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والمقاتلين الأجانب خاصة في العراق..موضحة أن مسالة استعادة المقاتلين وعائلاتهم من المسائل الشائكة في بلجيكا.وقال جوفان: "إنه من المهم تكوين رؤية واضحة حول هذا الملف المعقد، وبناءً على ما حصلت عليه من معلومات سأقوم بتقديم تقرير مفصل لحكومة بلادي"..مشيرًا إلى أنه طالب العراقيين بأن تستعيد بلجيكا مواطنيها من مقاتلي التنظيمات الإرهابية الموجودين في بلادهم.يشار إلى أن وزير الخارجية البلجيكي التقى في العراق رئيس الدولة برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وتوجَّه جوفان أيضًا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والتقى كبار المسئولين هناك.وتشغل بلجيكا حاليًا منصب الرئيس الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر واحد.