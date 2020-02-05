الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة ويعتقل 15 فلسطينياً في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينياً بينهم رئيس بلدية بيت كاحل بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يتهم المعتقلين بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين والمشاركة في تظاهرات شعبية في الضفة. من جهتها، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. واستهدفت الزوارق مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع. كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجراً غارات على عدة أهداف جنوبي قطاع غزة. وادعى بيان جيش الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة أمس.

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