«الصحة العالمية»: لا توجد أنواع علاج «فعالة معروفة» لـ«كورونا»

قللت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير «مبتكرة» يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقاراً فعالاً لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة سكاي نيوز البريطانية أن باحثين حققوا «تقدماً كبيراً» في ابتكار لقاح.

وتعليقا على هذه الأنباء قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)». اقرأ أيضاً... إيرباص توقف خط إنتاجها في الصين بسبب «كورونا»

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