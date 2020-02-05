كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يمنيون: "الإصلاح" استعان بالميليشيات للسيطرة على شركة نفطية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعان حزب الإصلاح باليمن، بميليشيا الحوثي الإنقلابية للسيطرة على شركة صافر الحكومية في مأرب، ضمن إتفاق ترعاه قطر وإيران .

وكتب الناشط عبدالواحد العوبلي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إن الميليشيات سيطرت على إدارة شركة صافر النفطية الحكومية، الواقعة في مناطق نفوذ حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في محافظة مأرب.

وكشف العوبلي، أن شركة صافر النفطية تعاقدت مؤخرًا مع محامٍ يوالي مليشيا الحوثي يدعى عدنان بلعيد، ويعمل عضوًا في اللجنة القانونية التابعة لما تسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي.

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وأشار العوبلي إلى أن سالم كعيتي (المدير العام الحالي لشركة صافر) عينته اللجنة الثورية الحوثية في لجنة الرقابة، ومن ثم عينه القيادي الحوثي أمين زبارة مدير موقع، ولاحقاً عينه سيف الشريف وزير النفط في حكومة الشرعية، نائباً للمدير العام قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للشركة.

ومن جانبه قال، بن لغبر في تغريدة له بتويتر، إن الإتفاق نص على تعيين المدعو عدنان بلعيد عضو اللجنة القانونية في اللجنة الحوثية مشرفا عاما على مصفاة وشركة صافر في مأرب .. مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يعني عمليا تسليم الشركة والمصفاة للحوثيين مقابل عدم دخول مدينة مارب .

وكشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر عن تفاصيل إتفاق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية والإصلاح رعته قطر وإيران .