كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات المناخية تغلق مقر شركة بريتيش بتروليوم في لندن مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبر محتجو المناخ شركة بريتيش بتروليوم على إغلاق مقرها في لندن مؤقتًا، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول لتولي برنارد لوني منصبه كمدير تنفيذي جديد لشركة النفط والغاز.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الشركة، إن أكثر من 100 من نشطاء منظمة السلام الأخضر حاولوا وضع 500 لوحة شمسية أمام مبنى شركة بريتيش بتروليوم في ميدان سانت جيمس بوسط لندن، وأغلقوا المداخل ببراميل النفط.

وأضافت الشركة، أن المدير التنفيذي لوني، الذي كان يزور الموظفين في ألمانيا، اليوم الأربعاء، يشارك "المخاوف العميقة" لمتظاهري المناخ ويفهم شعورهم بالإحباط والغضب.

وقالت الشرطة، إنها اعتقلت تسعة أشخاص بعد الاحتجاج.

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وقال المتحدث باسم السلام الأخضر، ستيفانو جيلميني، إن العديد من النشطاء ربطوا أيديهم ببراميل النفط.

سوف يعرض الإيرلندي البالغ من العمر 49 عامًا رؤيته لاستجابة شركة بريتيش بتروليوم لعملية انتقال الطاقة المنخفضة الكربون في خطاب ألقاه الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن يكشف النقاب عن التزامات أعمق للحد من انبعاثات الشركة من الكربون.

وأوضحت "بريتش بتروليوم"، إن "لوني" "يأمل أن يعطي ما يقوله حينها للناس شعوراً بأننا نحصل عليه وجادون للغاية بشأن العمل لمعالجة المشكلة".