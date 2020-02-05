كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق وكردستان يتفقان على مساهمة أربيل في ميزانية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت حكومة العراق ومنطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي إلى اتفاق بشأن مساهمة أربيل في الميزانية الفيدرالية لعام 2020، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إينا" اليوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قوله، إن الصفقة تشمل نقل 250 ألف برميل يوميا من المنطقة المنتجة للنفط إلى الميزانية الوطنية للعراق.

كما أن ميزانية العراق الفيدرالية لعام 2020 قيد المناقشة حاليًا في البرلمان.

وكان من المتوقع أن تبلغ ميزانية العام الماضي، التي شملت مساهمة إقليم كردستان، 133 تريليون دينار (112 مليار دولار) على أساس صادرات النفط البالغة 3.88 مليون برميل يوميًا بسعر 56 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت الحالي، بلغت صادرات حكومة إقليم كردستان حوالي 400000 إلى 500000 برميل يوميًا.

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وتضمنت ميزانية 2019 دفع رواتب البيشمركة، وهي القوة العسكرية للمنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهي خطوة ساعدت في تخفيف التوتر بين بغداد واربيل.

وقال مسؤولون أكراد، إنهم سينتظرون حتى يشكل محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف حكومة جديدة قبل البدء في تحويل عائدات النفط إلى شركة سومو الوطنية الحكومية على النحو المتفق عليه.

وقال عادل عبد المهدي، إن النقل سيبدأ عندما تبدأ بغداد في الوفاء بالتزاماتها ولا توجد حصة كردية ثابتة في ميزانية البلاد.

ويجب على علاوي تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر ومواجهة تصويت بالثقة في البرلمان.

