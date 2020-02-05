كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. رئيس الوزراء الجديد قد لا يدوم طويلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت رئاسة الوزراء في العراق مع كل من المعتقدات المثلية للسلطة السياسية المشؤومة، حيث تم رفض ترشيح محمد توفيق علاوي، بعد شهرين من الجدل بين أكبر الكتل السياسية في البلاد، من قبل المتظاهرين العراقيين الشباب الذين رفضت مظاهراتهم المناهضة للفساد سلفه، وفقًا لما ذكرة موقع "بلومبيرج" الأمريكي.

وإعتبر علاوي هو المرشح التوفيقي الذي اتفق عليه أقوى الزعماء الشيعة في العراق - هادي الأميري، الرجل الإيراني في بغداد، ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كما رحبت طهران بترشيحه، ولقد ذهب الصدر أبعد، بسحب أنصاره من ميدان التحرير وغيرها من الأماكن التي يحتلها المحتجون.

وفي الحقيقة، حاول أنصار الصدر الآن إجبار المحتجين على المغادرة.

وعرف رئيس الوزراء الجديد ما يتوقعه أميري والصدر، حيث نقش للوزارات الحكومية المربحة بين مؤيديهم، كما سيدفع أميري لمزيد من السياسات المؤيدة لإيران، مما يعمق اعتماد العراق الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية.

وسوف يسعى الصدر إلى الهيمنة السياسية، الأمر الذي يتطلب إضعاف نفوذ الميليشيات التي تدعمها إيران.

كما عمل علاوي مرتين وزيرًا للاتصالات تحت قيادة إيرانية مفضلة، رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنه استقال احتجاجًا على الفساد والسياسة الطائفية العلنية لرئيسه.

وفي ظل ظروف مختلفة، كان هذا من شأنه أن يكسبه بعض النوايا الحسنة مع المتظاهرين، لكنهم يرونه كعضو يائس في النخبة السياسية التي فقدت مصداقيتها، وقد عززت تصاريح أميري والصدر شكوكهم.

ومع ذلك، فإن المحتجين يمثلون أمل علاوي الوحيد بالوقوف أمام مصلحته، إذا تمكن من تسخير غضبهم واحتضان تطلعاتهم الإصلاحية، فقد يكتسب مساحة سياسية خاصة به.

وهذا ما كان يجب أن يفعله سلف علاوي، عادل عبد المهدي، أو على الأقل حاول القيام به، هو أيضًا كان مرشحًا توفيقيًا يدين بالأثقال السياسية، وبدلًا من احتواء الاحتجاجات، ترأس حملة قمع وحشية شملت أمن الدولة والميليشيات الشيعية، التي ألهبت الوضع فقط.

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وفي النهاية لم يكن لدي عبد المهدي خيار سوى الاستقالة.

"هل يمكن لعلاوي أن يفعل ما هو أفضل؟"

لقد بدأ علاوي بقول الأشياء الصحيحة، وتشجيع المحتجين على الاستمرار، والإصلاحات السياسية والاقتصادية الواعدة، حيث قال، أنا موظفك يحمل ثقتك، لذلك لا تتراجع حتى تحصل على ما تريد.

كما أن الخطاب وحده لن يكسبه رأس مال سياسي، حيث أن الاختبار الحقيقي لعلاوي هو ما إذا كان يستطيع حماية المحتجين من قوات الأمن والميليشيات.

وعلى عكس أميري والصدر، ليس لديه أي عضلة لثني في الشوارع، لذلك قد يكون أفضل رهان له هو السعي للحصول على دعم الرجل الوحيد الذي يخشاه كلاهما: آية الله العظمى علي السيستاني.

ولا يوجد ميليشيا لكبار رجال الدين في العراق، لكن أتباعه الشيعة الهائلين جعل من بركاته أي رئيس وزراء، وقد أعرب السيستاني عن تعاطفه مع الاحتجاجات، وعارض التأثيرات الإيرانية والأمريكية على حد سواء، ودعا إلى تطهير سياسة البلاد.

ومثل المحتجين، يعتقد أن البلاد بحاجة إلى انتخابات جديدة.

ويبدو أن علاوي وافق، ووعد بإجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون.

ولدى الأحزاب السياسية - وليس فقط الفصائل الشيعية - مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن في البرلمان وستواجه مقاومة شديدة، حيث سيتطلب التغلب عليها مزيجًا من التهذيب المدروس من جانب علاوي ودعم آية الله العظمى، لكن هذا قد يكون الوعد الوحيد الذي يمكن لرئيس الوزراء الوفاء به.

وليس من المفارقة الصغيرة أن يكون علاوي قد حصل، دون أي جهد من جانبه، على الوظيفة التي قاتل من أجلها ابن عمه إياد علاوي بجد، من خلال صندوق الاقتراع وعقد صفقات الغرف الخلفية.