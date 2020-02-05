كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهاتف بوتين بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا على اتخاذ تدابير فورية لتحسين تنسيق أعمال بلديهما في سوريا.

وأضاف الكرملين، أن بوتين وأردوغان أبرزا في مكالمة هاتفية أطلقتها تركيا ضرورة اتباع الاتفاقات الروسية التركية بشأن إدلب السورية التي تتوخى تعاونًا متزايدًا من أجل "تحييد المتطرفين". وفقًا لوكالة رويترز.

وقال تقرير تركيا عن نفس المكالمة الهاتفية في وقت سابق، أن أردوغان أخبر بوتين أن تركيا ستستخدم حقوقها في الدفاع عن النفس حتى في هجوم آخر على أفراد عسكريين أتراك في سوريا.

وصرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن على تركيا وروسيا حل الخلافات بشأن الصراع في إدلب في سوريا دون غضب بعد أن أدى اندلاع أعمال العنف المميتة إلى تحديا للتعاون الهش بين موسكو وأنقرة.

ويدعم البلدان الطرفان المتعارضان في حرب سوريا المستمرة منذ ما يقرب من تسع سنوات، وكذلك في النزاع المتصاعد في ليبيا، لكنهما تعاونا معًا لاحتواء بعض سفك الدماء، وأقاموا علاقات دفاعية وثيقة في السنوات الأخيرة.

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وطلب أردوغان من القوات الروسية يوم الاثنين "الوقوف جانبًا" بينما ضربت تركيا العشرات من الأهداف ردًا على ذلك. ثم تجادلت موسكو وأنقرة حول ما إذا كانت تركيا قد أبلغت روسيا بأنها سترسل موجات من التعزيزات إلى إدلب.

وتدعم روسيا الرئيس بشار الأسد في الحرب في سوريا، بينما تدعم تركيا المتمردين الذين كانوا يهدفون ذات مرة إلى الإطاحة به.

وفي الأمم المتحدة، دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريس إلى وقف الأعمال الحربية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وأضاف جوتيريس "نشعر بقلق خاص لأن التصعيد أصبح الآن في وضع تعرض فيه الجيش التركي والجيش السوري لقصف بعضهم البعض".