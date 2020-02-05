كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يعلن وصول 350 أمريكيًا تم إجلاؤهم من الصين إلى كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر البنتاجون فى بيان أنه من المتوقع أن يصل حوالى 350 أمريكيا تم إجلاؤهم من مقاطعة ووهان التى ضربها الفيروس فى الصين إلى قاعدتين عسكريتين أمريكيتين فى كاليفورنيا اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

سيهبط المسافرون الأمريكيون على متن رحلتين مستأجرتين من وزارة الخارجية الأمريكية في قاعدة ترافيس للقوات الجوية، قبل أن تستمر إحدى الطائرات في الوصول إلى محطة ميرامار مارينز الجوية. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه سيتم عزل الركاب لمدة 14 يومًا كجزء من خطة المسؤولين الأمريكيين للحماية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الرحلات الجوية إلى الصين لإعادة المواطنين الأمريكيين من مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

وأوضح بومبيو: "قد نعيد المواطنين إلى الوطن من بلدان أخرى كذلك. بالإضافة إلى أننا قد نحضر بعض الإمدادات الطبية".

فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص يوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.

