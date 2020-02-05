كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأونروا" تطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في بيروت، اليوم الأربعاء نداءها التمويلي لعام 2020، بما في ذلك الأزمة الإقليمية في سوريا (نداء سوريا) والتي بلغ مجموعها 270 مليون دولار، حيث ركز الحدث على متطلبات الوكالة الاستثنائية لتمويل خطة الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ضوء الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، وفقًا لما ذكرتة وكالة "ريليف ويب" الأمريكية.

وقال كلاوديو كوردون، مدير شؤون الأونروا في لبنان، إن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعتمدون على الأونروا لتقديم المساعدات التي غالبًا ما تكون منقذة للحياة، وإن الأزمة المالية التي تؤثر على الجميع في البلاد هذا العام تجعل اعتمادهم علينا أكبر، حيث إن دعم الأونروا ليس بديلًا عن الحل السياسي الذي تمس الحاجة إليه، ولكن من الضروري الحفاظ على وجود كريمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

كما ستوفر الأموال المطلوبة لتغطية نداء سوريا مساعدة حيوية لحوالي 438،000 لاجئ فلسطيني متأثرين بالنزاع داخل سوريا، ونحو 28،000 شخص نزحوا إلى لبنان و17،000 حاليًا في الأردن، والذين ما زالوا يواجهون احتياجات إنسانية وحماية كبيرة.

وقال مدير شؤون الأونروا في سوريا أمانيا مايكل إبي، لقد أثر الصراع في سوريا على الجميع، لكن حالة اللاجئين الفلسطينيين ملحة للغاية، حيث ظل 40٪ منهم في نزوح مطول، ولكن كثيرًا ما نسمع أن الوضع الطبيعي الوحيد للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا، والذين نزحوا إلى الأردن ولبنان منذ اندلاع النزاع، هو وصولهم إلى خدمات الأونروا، مثل المدارس والرعاية الصحية وغيرها من أشكال المساعدة.

وكان عام 2019 عامًا مليئًا بالتحديات على الصعيدين المالي والسياسي للأونروا، حيث أنهى العام بمبلغ 50 مليون دولار من الالتزامات التي تم ترحيلها إلى عام 2020، وعلى الرغم من زيادة الدعم من مجتمع المانحين في نوفمبر وديسمبر.

كما جاءت تقديم أولويات الوكالة ومتطلباتها المالية لعام 2020 في أعقاب التمديد الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، لولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى يونيو 2023، مما يؤكد الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للوكالة ودور في حماية ومساعدة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

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وفي 31 يناير 2020، دعا المفوض العام بالإنابة، كريستيان سوندرز، في جنيف خلال إطلاق نداء ميزانية عام 2020 للحصول على 1.4 مليار دولار أمريكي كحد أدنى لتمويل الخدمات والمساعدة الأساسية للوكالة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمشاريع ذات الأولوية، مقابل 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لعام 2020.

معلومات أساسية:

واجهت الأونروا طلبًا متزايدًا على الخدمات الناتجة عن زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومدى ضعفهم وتزايد فقرهم، حيث يتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبًا من خلال المساهمات الطوعية وقد تجاوز الدعم المالي نمو الاحتياجات.

ونتيجة لذلك، فإن ميزانية الأونروا البرنامجية، التي تدعم تقديم الخدمات الأساسية الأساسية، وتعمل بنقص كبير، حيث تشجع الأونروا جميع الدول الأعضاء على العمل الجماعي لبذل كل الجهود الممكنة لتمويل الميزانية البرنامجية للوكالة بالكامل، حيث يتم تمويل برامج الأونروا للطوارئ والمشاريع الرئيسية، والتي تعمل أيضًا بنقص كبير، من خلال بوابات تمويل منفصلة.

كما تعتبر الأونروا هي إحدى وكالات الأمم المتحدة التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1949 وكلفت بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا في جميع مجالات عملها الخمسة.

وتمثلت مهمتها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في مجال التنمية البشرية، في انتظار حل عادل ودائم لمحنتهم. تشمل خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والتمويل الأصغر.

