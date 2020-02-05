كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تعقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعقد بولندا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 من مايو المقبل، وهو اقتراع سيقرر ما إذا كان بإمكان القوميين الحاكمين المضي قدمًا في السياسات التي تنتقدها بروكسل والمعارضة.

تعهد حزب القانون والعدالة بمواصلة الإصلاحات القضائية التي يقول منتقدون إنها أهملت بولندا في الاتحاد الأوروبي، لكن هزيمة شاغل الوظيفة الحالية، حليف حزب العمال الاشتراكي أندريه دودا، من شأنه أن يهدد أجندة الحكومة لأن الرئيس يتمتع بسلطة الاعتراض على القوانين، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الزبيتة ويتيك، رئيسة البرلمان، للصحفيين: "هذا العام لدينا انتخابات مهمة للغاية. ستجري الانتخابات الرئاسية في 10 مايو."

يتقدم "دودا" في استطلاعات الرأي، حيث منحه استطلاع أجرته مجلة "بولتيكا" الأسبوعية 41.7٪ في الجولة الأولى. المعارضون هم مالجوزاتا كيداواي بلونسكا من حزب المنصة المدنية من يمين الوسط، وروبرت بيدرون من التجمع اليساري.

Advertisements

إذا لم يحصل أي شخص على أكثر من 50٪ من الأصوات، فستعقد الجولة الثانية بعد أسبوعين، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

يوم الثلاثاء، كثف "دودا" النزاع مع بروكسل بتوقيع قانون يقول النقاد، إنه يهدف إلى تكميم القضاة الذين ينتقدون إصلاحات الحكومة. كما اشتبكت بولندا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وتغير المناخ، من بين قضايا أخرى.

فاز حزب العدالة والقانون البولندي بفترة ولاية ثانية في شهر أكتوبر على خلفية وعود برفع مستوى المعيشة لتتناسب مع مستويات الغرب والنشرات الاجتماعية الضخمة.