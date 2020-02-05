كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انترفاكس": روسيا ستستغرق من 8 إلى 10 أشهر لتطوير لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للإنباء عن وزير الصحة ميخائيل موراشكو قوله، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستغرق ما بين ثمانية وعشرة أشهر لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال موراشكو: "عملية تطوير اللقاح ليست فترة زمنية قصيرة.. يتم تطوير لقاح لمدة لا تقل عن ثمانية إلى 10 أشهر، وهذه مجرد مرحلة أولية دون تجارب سريرية".

وفي وقت سالق، أوضحت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، إن روسيا ستقيم منطقة للحجر الصحي في منطقة تيومين في سيبيريا للروس، الذين يتم إجلاؤهم من بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقالت إن الروس سيُحتجزون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لكن يُعتقد أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وعلي صعيد أخر، قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الثلاثاء، إن مجموعه من 239 أستراليًا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، مع اثنين اخرين، يواجهون فقط فرصة "ضئيلة" للإصابة بالفيروس.

وسيبقى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعددهم 241 شخص، والذين وصلوا إلى جزيرة كريسماس التي تديرها أستراليا قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا اليوم الثلاثاء، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهو أقصى فترة حضانة للفيروس.

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وقال هانت للصحفيين في كانبيرا: "لقد تم فحص جميع المسافرين، كما نصحت، ولا توجد حالات لفيروس كورونا المؤكد".

وأضاف: "تم فحص أربعة عشر شخصًا عن كثب للتأكد من أنهم في حالة مقبولة وقد تم تطهيرهم من الفيروس، ويجري اختبار اثنين آخرين كإجراء وقائي".

وطلبت أستراليا الحصول على إذن لرحلة إخلاء ثانية خارج ووهان في مقاطعة هوبى، مركز بؤرة الفيروس التاجي الذي كان قيد الإغلاق. كان هناك 600 أسترالي مسجل في هوبى الأسبوع الماضي.

من المقرر أن تغادر طائرة إجلاء مستأجرة من شركة طيران نيوزيلندا المحدودة (AIR.NZ) ووهان، على متنها 70 من النيوزيلنديين و50 مواطنًا أستراليًا ومقيمين دائمين على متنها، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وسيتم نقل الأستراليين من أوكلاند إلى جزيرة كريسماس.

قتل الفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في ووهان في ديسمبر 425 شخصا في الصين، وواحد في هونغ كونغ وواحد في الفلبين.

ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الصين من 3235 إلى 20438 اليوم الثلاثاء، وهناك ما لا يقل عن 151 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى.