كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت، اليوم الأربعاء، محاكمة روزما منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، حيث وصفت النيابة كيف مارست "تأثيرًا كبيرًا" على قرارات الحكومة.

تم توجيه اتهامات بالكسب غير المشروع على نطاق واسع ضد الزوجين بعد أن خسر نجيب رزاق انتخابات عامة في عام 2018. وقد أنكر كلاهما جميع التهم، ووصفاها بدوافع سياسية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يواجه "نجيب"، حاليًا، عشرات من تهم الكسب غير المشروع وغسيل الأموال المرتبطة بنهب الأموال من الصندوق السيادي لشركة 1Malaysia Development Bhd. خلال استراحة من إحدى محاكماته المستمرة، جاء "نجيب" لرؤية "روزما"، 67 عامًا، في أول يوم لها في قفص الاتهام.

خلال تلك الزيارة القصيرة، تحدث "نجيب" إلى زوجته ومحاميها، وأعطاها عناقًا قليلاً قبل مغادرتها المحكمة.

تواجه "روزما" ثلاث تهم بالالتماس وتلقي رشاوى تشمل مبلغ 194 مليون رينجت (45.93 مليون دولار) لمساعدة شركة، Jepak Holdings Sdn Bhd، على تأمين مشروع للطاقة الشمسية.

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من هذا المجموع، يتهم الادعاء "روزما" بالترتيب للحصول على 187 مليون رينجت ليتم دفعها كتبرع سياسي لـ"نجيب"، بينما تتلقى رشاوى تبلغ 6.5 مليون رينجت.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين، لكن تم تأجيلها لأن الدفاع قال، إن روزما مريضة للغاية.

أثناء جلوسها في قفص الاتهام خلف فريقها القانوني، وترتدي ثوبًا أخضرًا مزينًا بالأزهار، وهو لباس تقليدي من الملايو ولباسًا طويلًا، وترتدي الحجاب، بدت روزما هادئةً طوال إجراءات اليوم الأول.

جادل ممثلو الادعاء بأن روزما قد وضعت نفسها في موقف حيث كانت قادرة على التأثير على قرارات الحكومة، وخاصة منح مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 1.25 مليار رينجت للمدارس الريفية في ولاية ساراواك الشرقية، في جزيرة بورنيو.

وقال جوبال سري رام ، الذي يقود النيابة العامة ، في بيانه الافتتاحي: "بنفسها، لم تشغل أي منصب رسمي. إنها كانت تتمتع بنفوذ كبير بسبب طبيعتها المتعجرفة".

رفض قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان، اعتراض محامي الدفاع جاجيت سينغ على أن وصف الادعاء لروزما بأنها "متعجرفة" يصل إلى حد تشويه السمعة.