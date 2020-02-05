بهاوي ولحر: علاقتنا أخوية ولا نحاول بلوغ “البوز” بمشاكل شخصية – فيديو

أوضح كل من الرابور المغربي لحر، والفنان زهير بهاوي أن لا خلاف شخصي بينهما، على الرغم من أن أغنيتهما المشتركة لن تصدر بسبب انسحاب لحر.

واعتقد الجمهور، بعد إعلان زهير بهاوي أن لحر انسحب من العمل، الذي كانا يحضران له، وبعد نشر لحر هو الآخر تدوينة يعاتب فيها شخصا دون ذكر اسمه، (اعتقد) أن هناك خلافا بين الطرفين، قبل أن يوضحا عكس ذلك في مقطع فيديو، نشراه على حسابيهما في أنستغرام.

وقال لحر، الذي كانت له الكلمة لوحده في الفيديو، إن علاقته ببهاوي لاتزل كما في السابق، إذ تجمعهما المودة، والصداقة، والاحترام.

يذكر أن صداقة بهاوي، ولحر، بدأت قبل احترافهما الفن، كما قال هذا الأخير في فيديو التوضيح، واستمرت إلى أن لمع نجم كل واحد منها في صنف الموسيقى، التي يحترفها.