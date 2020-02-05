مؤثر.. نقل لاعب سابق للمنتخب من دار العجزة إلى مستشفى العرائش في وضعية حرجة

نقل نور الدين العامري، اللاعب السابق للنادي القنيطري والمنتخب الوطني الثاني والمنتخب الجامعي، إلى مستشفى مدينة العرائش في وضعية صحية حرجة بعدما أصيب بالشلل وفقد الكلام.

وتأسف عبد العزيز بوعبيد، زميل العامري السابق في “الكاك” والمنتخب الوطني، لوضعيته الصحية، خصوصا بعدما نقل إلى المستشفى قبل أيام قليلة من دار العجزة نتيجة تدهور حالته الصحية.

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وقال بوعبيد، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، إنه علم بالخبر من طرف أحد أقارب اللاعب، وهو ما دفعه لزيارته يوم أمس الثلاثاء بالمستشفى رفقة اللاعب السابق للمنتخب الوطني نور الدين البويحياوي.

ولعب العامري للمنتخب الوطني الرديف، وشارك رفقة المنتخب الجامعي في الألعاب الجامعية الدولية بالمكسيك سنة 1979، كما توج رفقة النادي القنيطري بلقب البطولة في مناسبتين، وخاض نهائي كأس العرش في الثمانينات.