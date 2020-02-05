لمجرد يغرد خارج السرب.. حقق رقما غير مسبوق

حقق الفنان المغربي سعد لمجرد، إنجازا غير مسبوق على المستوى العربي، وذلك بفضل كليب أغنيته “لمعلم”، الذي تجاوز أخيرا، 800 مليون مشاهدة على يوتوب.

ولا زال لمجرد يحصد ثمار عمله “لمعلم”، الذي أصدره، قبل أربع سنوات، أي قبل بداية قضيته مع القضاء الفرنسي، وقد منحته الأرقام القياسية، التي حققها مع مرور الوقت إنجازا مميزا على المستوى الوطني، والعربي.

وتعامل لمجرد في إخراج كليب “لمعلم” مع صديقه المخرج، أمير الرواني، ويمكن القول إن له فضلا ملموسا في إنجاحه.

ويملك لمجرد عددا من الأعمال الأخرى، التي حققت أرقاما مميزة، منها “غزالي”، و”كازابلانكا”، و”إنساي”، وكلها تجاوزت 100 مليون مشاهدة على يوتوب.