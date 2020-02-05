الداخلية توقف مدانا سابقا بـ”الإرهاب” على صلة بأعضاء خلية داعش المفككة أمس

تمكنت السلطات الأمنية اليوم الأربعاء من توقيف معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، لصلته الوطيدة بأحد أفراد الخلية التي أعلن عن تفكيكها أمس الثلاثاء، بمدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم، أن المعني تم إيقافه بدوار “الهديان” بالجماعة القروية صخور الرحامنة، وذلك في إطار تعميق الأبحاث الجارية بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لداعش التي تم تفكيكها أمس.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن من إيقاف 06 متطرفین بالمدن السالفة الذكر، حيث تفید التحريات الأولية ضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عملیات إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لـ”داعش”.

وذكر البلاغ أن البحث لازال جاريا، مع المشتبه فيهم السبعة، قبل تقدیمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجری تحت إشراف النيابة العامة المختصة.