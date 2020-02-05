البحر يلفظ جثة متحللة قرب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

شهد محيط مسجد الحسن الثاني، في الدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، استنفارا أمنيا، بعدما لفظ البحر جثة شخص في حالة تحلل، على بعد أمتار من المسجد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من المواطنين عثرت على الجثة بالقرب من مسجد الحسن الثاني، إذ تم إخبار المصالح الأمنية.

وحلت المصالح الأمنية في عين المكان، وفتحت تحقيقا للتعرف على هوية الجثة، ومعرفة ظروف، وملابسات الوفاة، كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات.