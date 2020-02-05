دخل في إضراب عن الطعام لأزيد من 28 يوما.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي لـ”مول الحانوت”

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيفلت، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الصحية لبودكاستر، المعروف محمد بودوح، والملقب بـ”مول الحانوت”، المحكوم بثلاث سنوات حبسا نافذة.

وقال العربي القيسي، رئيس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتيفلت، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن مول الحانوت يخوض إضرابا عن الطعام لأزيد من 28 يوما، ما تسبب في تدهور وضعه الصحي داخل السجن المحلي في مدينة تيفلت.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوضع الصحي لمول الحانوت مقلق، من جراء الاضراب اللامحدود عن الطعام.

وطالب العربي القيسي، رئيس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، بإنقاذ حياة محمد بودوح، مؤكدا أن ذلك مسؤولية الدولة المغربية أولا، وأخيرا.

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وكانت المحكمة الابتدائية في الخميسات، قضت في يناير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق البودكاستر محمد بودوح، المعروف إعلاميا بـ”مول الحانوت”.

واعتقل “مول الحانوت”، يوم 5 من دجنبر الماضي، على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه الوضع العام، ويشتكي من شخصيتين نافذتين في مدينة الخميسات.

وكان بودوح يتابع بتهم عديدة، منها “القذف، والسب العلني، والإساءة إلى المؤسسات الدستورية..”.

ويعد مول الحانوت ثاني “بودكاستر” يحكم عليه بالحبس، بعد مول الكاسكيطة، المحكوم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا.