أزمة ميسي وأبيدال ترخي بظلالها.. اجتماع عاجل مع رئيس برشلونة

لازالت تداعيات الأزمة التي اندلعت بين ميسي، نجم فريق برشلونة، والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي، ترخي بظلالها على الفريق، والتي فرضت عقد الرئيس لاجتماع عاجل.
وكشفت صحيفة “ماركا”، الإسبانية المتخصصة والواسعة الانتشار، أن رئيس الفريق الكتلاني سيعقد اجتماعا عاجلا بعد عودته من السفر مع أبيدال لمناقشة الخلاف، الذي أحدث زوبعة داخل برشلونة، تصدرت صفحات كبريات الصحف العالمية.
وكشف المصدر ذاته أن فريق برشلونة استغنى عن خدمات 4 مستشارين تقنيين خلال آخر 5 سنوات، دون أن يستبعد تسجيل الحالة الخامسة، على خلفية الخلاف الكبير بين ميسي وأبيدال.
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