تركيا: مقتل 23 شخصا بينهم رجال إنقاذ بانهيار ثلجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة "الأناضول" التركية إن 23 شخصا قُتلوا في انهيار ثلجي في ولاية وان التركية على عشرات من رجال الإنقاذ، الذين أرسلوا بعد انهيار أول في الموقع نفسه في شرق تركيا، وفق السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "دوغان" عن حاكم محافظة وان، قوله إنه تم العثور على جثث رجال الإنقاذ ومدنيين. وتدخل رجال الإنقاذ بحثاً عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصا من بين العالقين تحت انهيار ثلجي بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

وقال محافظ وان، محمد أمين بيلماز، إنه تم إنقاذ 25 شخصاً من بين العالقين، وأعمال البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة في مكان الحادث.

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وأضاف خلال حديثه للأناضول، إن 5 أشخاص فقدوا أرواحهم خلال انهيار ثلجي، أمس الثلاثاء، أتى على حافلة صغيرة في منطقة على الطريق الواصل بين وان وقضاء بهتشه سراي.

وأشار إلى أن كتلة ثلجية انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، تم إنقاذ 25 من بينهم، ونقلهم إلى المشفى.

وأفاد المحافظ بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.