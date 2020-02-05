كورونا: اليابان تفرض حجرًا صحيًا على ركاب سفينة سياحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت اليابان، اليوم الأربعاء، حجرًا صحيًا لمدة أسبوعين على ركاب سفينة سياحية راسية قبالة شواطئها، ويبلغ عددهم 3700 شخصًا، وذلك بعد أن تأكدت إصابة عشرة منهم بفيروس كورونا المستجد مع احتمال ظهور حالات إصابة جديدة.

ونقل حرس السواحل الياباني المصابين إلى المستشفيات، بينما أجرت الطواقم فحوصات طبية لـ273 راكبًا آخرًا، لتشير نتائج أول 31 فحصًا أن بينهم عشر إصابات بالفيروس، وعليه تقرر فرض الحجر الصحي على بقية الركاب وأفراد الطاقم على السفينة السياحية التابعة لشركة "كارنيفال كورب"، التي رست في ميناء يوكوهاما قرب طوكيو.

وقال الراكب البريطاني ديفيد أديل، إن جميع الركاب عُزلوا في غرفهم، صباح يوم الأربعاء، وقدم أفراد الطاقم الطعام لهم في الغرف، وأضاف في تسجيل فيديو من غرفته نشره على صفحته على فيسبوك أن "صعوبة الوضع بالنسبة له تكمن في كونه مصابًا بمرض السكري ويعتمد على الإنسولين الذي يُلزمه بتناول الطعام في مواعيد منتظمة".

وأضاف الراكب، أنه "لا يمكننا اختيار ما نأكل. وأعلنوا مؤخرا أنهم سيبدؤون من الطابق الأسفل. وأنا في الطابق التاسع". وأكمل أن "هذا ليس وضع جيد بالنسبة لي كمريض بالسكري وأنا واثق أن هناك العديد من مرضى السكري على متن السفينة".

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وقال راكب من هونج كونج يبلغ من العمر 43 عامًا، موجود على السفينة مع ستة من أفراد أسرته، منهم زوجته وابنه، إنهم لم يتلقوا طعامًا حتى موعد غداء الأربعاء، وحصلوا فقط على القهوة والماء، وأضاف أن معهم مأكولات خفيفة خاصة بهم. وأضاف الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه أنه وزوجته وابنه أجريت لهم فحوص الفيروس لأنه أصيب بنزلة برد على السفينة وزار الطبيب، ولم تثبت إصابة أي منهم.

ودخلت السفينة مجال خطر الإصابة بالفيروس بعد أن تأكدت إصابة راكب من هونج كونج يبلغ من العمر 80 عامًا لدى نزوله في هونج كونج يوم 25 من كانون الثاني/ يناير. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل كان قد شارك في نزهة شاطئية في كاجوشيما في جنوب غربي اليابان يوم 22 من كانون الثاني/ يناير.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، إن "المسؤولين سيواصلون مراقبة بقية الركاب وأفراد الطاقم تحسبًا لظهور أعراض وستجرى فحوص أخرى لهم".