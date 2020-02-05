شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يقتل مواطناً بدم بارد أمام أحد مستشفيات إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن أحد قيادات الحوثي قتل مواطناً بعد أن نصحه بعدم إيقاف سيارته أمام مستشفى الكندي بمدينة إب.

Advertisements وذكرت المصادر، أن المشرف الحوثي أيمن المساوى قام بقتل المواطن عباس أحمد علي غانم الأزعبي أمام مستشفى الكندي. ونشر ناشطون مقطع لكاميرا مراقبة توثق الحادثة التي تؤكد تعامل المليشيا مع المواطنين بإستهتار لا مثيل له.

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