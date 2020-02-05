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البحسني يفقد سير الامتحانات النظرية النهائية للدفعة الأولى بكلية الشرطة حضرموت.. فيديو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 5 فبراير 2020

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير الامتحانات النظرية النهائية للدفعة الأولى بكلية الشرطة حضرموت.

 

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وتعرف محافظ حضرموت من قبل رئيس الكلية العميد ركن سالم الخنبشي على سير عملية الامتحانات النظرية النهائية للدفعة الأولى بعد أن استكملوا الامتحانات العملية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بتخرجهم.

 

حضر الزيارة نواب رئيس الكلية وعدد من المسؤولين بها.

 

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