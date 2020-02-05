شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر .. فيديو والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر الذي نفذه مكتب المقاول عمر عبدالله بامسعود بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 71 مليون ريال يمني.

Advertisements وطاف محافظ حضرموت بأقسام المبنى متعرفا على من قبل مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت محمد سالم بن بريك على التجهيزات التي تمت اضافتها في المبنى الجديد وجهود الجهاز لتطوير آليات عمله ورفع كفاءة العاملين فيه.

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