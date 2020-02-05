"الوطن" الإماراتية: هنيئاً لشعبنا بقيادة جعلت سعادته في مقدمة الاهتمامات والأولويات

الأربعاء 5 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن قيادتنا الرشيدة لا تدخر مناسبة إلا وتؤكد من خلالها أن الحياة الكريمة والارتقاء بالمستوى المعيشي وتامين أكبر درجات الاستقرار والأمان الاجتماعي تتصدر الأولويات والاستراتيجيات كافة ، والتي يتم ترسيخها بالمبادرات والخطط الطموحة والمكرمات السامية التي يكون لها دائماً أفضل وأكبر الأثر في تقديم المزيد من الدعم والتطور لكل ما يرفد سعادة ورفاهية شعبنا والمستوى الحضاري الذي يعكس بكل مفاصله العلاقة الأبوية القوية بين القيادة والشعب.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء أن المكرمات لم تستثن يوماً أي من المواقع والميادين التي تمس بشكل مباشر جميع فئات المجتمع، وبمختلف الشرائح العمرية، فهي لمن وصلوا سن التقاعد تأتي تقديراً لمسيرتهم وعملهم وخدمتهم لوطنهم، وبالنسبة للشباب تؤكد مدى الجهود التي تبذلها القيادة لإعطاء أكبر زخم ممكن لتقديم كل سبل الراحة والرفاهية لأبناء الوطن لتكون طاقاتهم الخلاقة والمبدعة في سبيل رفد مسيرة التنمية وتنميتها لتكون قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية والمستقبلية.

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وأوضحت أن المكرمة السامية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، المتمثلة بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من قروض سكنية بقيمة 444 مليون درهم، مما يرفع عدد المعفيين من القروض إلى 640 موطناً بقيمة 652 مليون درهم، تؤكد رعاية ودعم القيادة لأبنائها ومدى متابعتها لشؤونهم وكيف تعمل على تقديم كل ما يلزم ليكونوا دائماً في قمة الأمان الاجتماعي ولا يوجد ما يثقل استقرارهم وراحتهم أو يحملهم أعباء كثيرة، وذلك في تأكيد دائم للرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لجميع المواطنين كسياسة ثابتة منذ تأسيس الدولة، علماً أن الدعم الذي توليه القيادة لا يقتصر على مواضيع السكن والقروض الخاصة به بل يشمل الكثير من المجالات التي تؤكد ما ينعم به أبناء الإمارات في وطن الخير والسعادة.

وتابعت كذلك يأتي اعتماد مجلس دبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، إعفاء 422 مواطناً من قروض الإسكان وإعفاء الجميع من رسوم رهن القروض السكنية، وكذلك إعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم لمن لا تتجاوز تكلفة بنائها 4 ملايين درهم، تبين جميعها كيف أن المواطن هو الأهم دائماً ويحظى باهتمام القيادة لتحسين واقع الحياة في الحاضر لأعلى مستوى، وإعطاء كل مقومات الاستقرار والراحة للتوجه نحو المستقبل بثقة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول" المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً".

وقالت "الوطن" في الختام هنيئاً لشعبنا بقيادة جعلت سعادته في مقدمة الاهتمامات والأولويات ، فكان في الطليعة دائماً بوصفه الأهم والكنز الأغلى وثروة الوطن الأولى.. حيث الاستثمار في العنصر البشري هو صناعة للحياة لتكون الأفضل والأسعد والأكثر استقراراً وأماناً اجتماعياً ويجسد ما ينعم به الجميع في دولة الإمارات التي لم تحدد يوماً سقفاً للسعادة أو لدعم جميع فئات المجتمع ليكون أبناء الوطن دائماً في القمة بالراحة والتقدم والإنجاز