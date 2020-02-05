البحسني يفتتح مركز ومتحف الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار.. فيديو

الأربعاء 5 فبراير 2020

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مركز ومتحف الشاعر الكبير حسين أبوبكر المحضار بعد إعادة ترميمه وتأهيله بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.



وعقب الإفتتاح القى محافظ حضرموت كلمة أعلن فيها عن تدشين البرنامج الخاص بأحياء الذكرى الـ20 لرحيل الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار من مسقط رأسه بمدينة الشحر وسط حشود كبيرة توافدت من مختلف أحياء المدنية ومدن حضرموت.

واكد محافظ حضرموت على أهمية احياء هذه الفعالية لشخصية عظيمة مثل الشاعر الفذ حسين ابوبكر المحضار الذي تجاوزت شهرته حضرموت لتصل إلى كافة المحافظات اليمنية ودول الخليج والدول العربية، واستطاع بواسطة ملكته الإبداعية من وضع بصمة ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان على مر العصور.

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وتقدم محافظ حضرموت بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي أسهمت بفاعلية في إنجاح فعاليات الذكرى الـ20 لرحيل الشاعر المحضار، لافتا إلى أهمية الاحتفاء بالشخصيات الحضرمية البارزة والتي كان لها حضور فعالا ومؤثرا في تاريخ حضرموت.

وجرى خلال الإفتتاح والتدشين تقديم عرض بروجكتر عن حياة الشاعر المحضار وتقديم لوحة فنية بالمناسبة والقيام باستعراضات فنية شعبية من قبل عدد من الفرق التراثية أمام مركز ومتحف المحضار.

كما قام محافظ حضرموت بإفتتاح معرض الصور الفوتوغرافية بجوار مركز ومتحف الشاعر المحضار، وزيارة ضريح الشاعر المحضار وقراءة الفاتحة على روحه في مقبرة ال بن الشيخ ابوبكر.

حضر الافتتاح والتدشين وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت الاستاذ خالد القحوم ومدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق واعضاء لجنة الاحتفاء بالذكرى الـ20 لرحيل الشاعر المحضار وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمديرية.