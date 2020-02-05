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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تمويل قطر لتسليح المرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
كشف تقريرٌ صادرٌ عن وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية تمويل قطر لتسليح المرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
كما أشار تقرير للوكالة، إلى إنشاء تركيا لمعسكرات تدريب للمرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا في أزمير.
ومن جهتها، ذكرت وكالة الأسوشيد برس الأمريكية أن تركيا قامت بنقل آلاف المتطرفين من تنظيمي داعش والقاعدة إلى ليبيا في الفترة الأخيرة.
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