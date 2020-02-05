"البيان" الإماراتية: سيبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً كما نكرر دائماً

الأربعاء 5 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتوجه جهودها من أجل إسعاده وراحته، أفراداً وعائلات، في نواحي الحياة كافة ، وتسعى إلى زيادة كفاءته وتأهيله للعمل وإكسابه الخبرات الحديثة وتزويده بكل الإمكانيات التي تجعل منه عضواً نافعاً وفعالاً في المجتمع، وفي مسيرة التنمية المستدامة، وها هو مجلس دبي في اجتماعه بالأمس يوجه بخدمات وتسهيلات جديدة ورائدة للمواطنين.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء قلما نراها أو نسمع عنها في مجتمعات دول أخرى، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع المجلس، بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 ملايين درهم كما أقر سموه إعفاء 422 مواطناً من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج، وإعفاء المواطنين كافة من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية، وأمر سموه أيضاً ببناء 12 مجلساً متكاملاً في أحياء دبي كافة .. لتكون ملتقى للمواطنين.. وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية.

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وأشارت إلى أنه حرصاً من سموه على تفعيل دور كبار السن والمتقاعدين في المجتمع والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، أمر سموه بتشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، هدفها رفع احتياجات المواطنين، واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء، وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي.

وخلصت "البيان" في الختام إلى أن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: "هذه قراراتنا اليوم في مجلس دبي، والقادم أفضل، وسيبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً كما نكرر دائماً".