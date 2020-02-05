مغردون يسخرون من بدلة الفضاء الإيرانية "العجيبة"

الأربعاء 5 فبراير 2020

سخر مغردون إيرانيون من بدلة الفضاء الإيرانية "العجيبة".



ووفق وسائل إعلام لم توقف محاولات إيران الفاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية حلم النظام الإيراني بالفضاء.

وفي هذا السياق نشر وزير الاتصالات الإيراني، جواد آذري جهرمي، عبر حسابه على تويتر، صورة "لأول" بدلة فضاء إيرانية مصحوبة بعبارة "المستقبل المشرق"، ما دفع ناشطين إيرانيين على تويتر إلى التساؤل بتهكم عن مغزى الصورة، حسب ما نقل موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.

وفي 22 يناير(كانون الثاني) الماضي، أعلن جهرمي خطط طهران لإطلاق قمر "ظفر" الصناعي في غضون أيام، بعد محاولات فاشلة سابقة لإطلاق أقمار صناعية.

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وسخر مغردون إيرانيون من بدلة الفضاء الإيرانية "العجيبة"، وقال تشسم آبي، "إن الحاج الوزير، اشترى بدلة عيد الهالووين ثمنها 20 دولاراً، وأزال اللوغو عنها، ثم عرضها أمام العامة، لم تعد هناك كرامة لإيران بسبب النظام الإيراني".

أما مؤسسة "توفانا تك" المعارضة والمتخصصة في الدعم الإلكتروني للإيرانيين، فقالت على تويتر: "نكتة جديدة من جانب النظام الإيراني، وزير الاتصالات عرض بدلة فضاء جديدة".

وأشار المغرد أفاند فرادي إلى أن البدلة "في الأصل بدلة هالووين سعرها 20 دولاراً، أزيا عنها لوغو ناسا، ثم عرضت للناس وكأنها إنجاز وطني.