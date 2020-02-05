شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الصيني يُعلن توصل فريق بحثي لعلاج لفيروس «كورونا» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن فريقاً بحثياً من إحدى الجامعات الصينية، توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر في مقاطعة ووهان بشكل كبير.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 491 شخصاً، من بين 24 ألفاً و324 حالة مصابة بالفيروس في الصين.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة طوارئ عالمية، بعد الانتشار المفاجئ للفيروس الجديد، ولا سيما بعد انتشاره عن طريق البشر.