شكرا لقرائتكم خبر عن ترك سلاحه وجوازه في المرحاض.. وقف حارس «كاميرون» عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة ووسائل الاعلام البريطانية اليوم الأربعاء إن الشرطة أوقفت ضابطا مكلفا بحماية رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن العمل، بعدما نسى في مرحاض طائرة مسدسه وجواز سفره وكذلك جواز سفر رئيس الوزراء.

وأفادت تقارير أن راكبا آخر عثر على المسدس وجوازي السفر في المرحاض في الوقت الذي كانت تستعد فيه الطائرة للإقلاع من نيويورك إلى لندن أمس الأول الاثنين.

وقالت شرطة لندن في بيان " نحن على علم بالواقعة التي حدثت على متن الرحلة القادمة للمملكة المتحدة في الثالث من فبراير الجاري، وجرى وقف الضابط المتورط في الواقع عن أداء واجباته الميدانية".