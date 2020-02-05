شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: «عباس» تلقى اتصالات تدعم جهوده لرفض «صفقة القرن» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن الاتصالات الدولية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الأيام القليلة الماضية أكدت في مجملها على دعم وتثمين الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق السلام، وعلى التمسك الدولي الواسع بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبدأ حل الدولتين".

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن مجمل هذه الاتصالات أكد على رفض أية صيغة من شأنها محاولة فرض حلول سياسية للصراع على الطرف الفلسطيني الأضعف، والدعوة إلى تحقيق السلام من خلال المفاوضات والشراكة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن القرار الذي اعتمدته الجامعة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي يدفع دولة فلسطين ويشجعها لاستكمال جهودها المبذولة في مواجهة "صفقة القرن" على جميع المستويات، خاصة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.