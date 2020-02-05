شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تقدم مساعدات لـ 243 أسرة نازحة شرق ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة اليونيسف، تقديم شحنة مساعدات لعدد 243 أسرة كجزء من استجابة المنظمة لاحتياجات الأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة شحات بمدينة البيضاء شرق ليبيا. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها تعمل بالتعاون مع شركائها على تقديم الاستجابة الفورية والمساعدات الأساسية للأطفال في ليبيا، وبالأخص المناطق التي يصعب الوصول إليها.

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