شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 9 اشخاص مشتبه باصابتهم بـ"كورونا" في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، ادخال 9 اشخاص جدد مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا الى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.
واكدت الوزارة في بيان صحفي، مغادرة 43 شخصًا المستشفى اغلبهم من الطلبة الأردنيين القادمين من ووهان الصينية بؤرة الوباء، بعد صدور النتائج النهائية للفحوصات وبيان خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.
ورجحت الوزارة خروج بقية الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين اليوم من المستشفى، وعددهم 28 شخصاً، مؤكدة أن جميع الفحوصات أظهرت عدم اصابتهم بالفيروس.
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