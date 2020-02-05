2020-02-05 | 14:29
3 مشاهدة
شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، على أن بإمكانه مواصلة لعب كرة القدم حتى بلوغ 40 عاما، بعدما أتم اليوم الأربعاء عامه الـ35.
وقال الدون: "الكثير من الأمور ستحدد موعد اعتزالي: ما أشعر به، حافزي، لأن ذلك لن يرجع لمشكلة جسدية".
وأضاف: "أنا أعامل نفسي بشكل جيد وأعتقد أنني أستطيع اللعب حتى 40 عامًا، أهم عامل بصراحة هو الجانب النفسي، هذا ما سيحدث الفارق".
وأتم رونالدو: "عموما، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن أستمر مدى الحياة، منطقيًا يكفي هذا، لكنني مازلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: سأعتزل في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.