رونالدو: سأعتزل في هذه الحالة

وأكد رونالدو في تصريحات لصحيفة "ماركا"، أنه لن يتوقف عن ممارسة الكرة إلا إذا كان يفتقر إلى الحافز، مضيفا أن اعتزاله لن يكون بسبب مشكلة جسدية.

وقال الدون: "الكثير من الأمور ستحدد موعد اعتزالي: ما أشعر به، حافزي، لأن ذلك لن يرجع لمشكلة جسدية".



وأضاف: "أنا أعامل نفسي بشكل جيد وأعتقد أنني أستطيع اللعب حتى 40 عامًا، أهم عامل بصراحة هو الجانب النفسي، هذا ما سيحدث الفارق".

وأتم رونالدو: "عموما، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن أستمر مدى الحياة، منطقيًا يكفي هذا، لكنني مازلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة".