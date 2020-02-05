النفط يرتفع.. وخام برنت عند 54.27 دولار للبرميل

وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 54.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 49.82 دولار للبرميل.وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق.

وفي اجتماع أمس، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.