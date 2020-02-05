حقوق الإنسان توثق حالات ومحاولات الانتحار في العراق للعام الماضي

وثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات البلاد للعام الماضي ٢٠١٩.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان عدد حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق بلغت ٧٢٥ حيث سجلت محافظة كركوك بـ ١٠٦ حالة ومحاولة انتحار تلتها بغداد بـ١٠٢ حالة ومحاولة انتحار وبلغت حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ٣٤٦ حالة ولدى الإناث ٣٧٩ حالة.
وأضاف الغراوي ان طرق حالات ومحاولات الانتحار التي وثقتها المفوضية كانت بإستخدام السم والشنق والحرق والاطلاقات النارية والغرق.
وأشار الى ان هناك عدة أسباب ادت الى حصول حالات ومحاولات الانتحار منها أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية وقلة فرص العمل وعدم وجود سكن وقلة في منظومة حقوق الانسان والخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بإطلاق حملة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها.
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