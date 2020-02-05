حقوق الإنسان تدعو الحكومة لإعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تثمن "الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية بتسهيل عودة الجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية /مقاطعة ووهان (موطن فيروس الكورونا)".وطالب رئيس المفوضية عقيل الموسوي، وفقاً للبيان، وزارة الخارجية بـ"النظر لمجموعة من المناشدات الواردة من عدد من الطلبة الذين لم يتسن لهم الالتحاق بزملائهم لظروف خاصة بهم وذلك بتأمين آلية جديدة لعودتهم بالسرعة الممكنة، استجابة لاتصالهم بالمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عبر قنواتها الرسمية والخاصة باستقبال مناشدات المواطنين".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أعلن، صباح اليوم الأربعاء، وصول الوفد العراقي القادم من الصين إلى بغداد، دون تأشير أية إصابة بينهم، لافتاً إلى "حجرهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد".