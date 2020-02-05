اندية الدوري الممتاز تطالب ثلاث لجان باستمرار عملها في الاتحاد

وحضر المؤتمر 15 ناديا سيشاركون في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وحددت المسابقات يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز.

من جانبه، طالب ممثلو الاندية ان تكون لجنتا المسابقات والحكام مستمرتين في عملهما خلال مسابقة الدوري بغية تسمية الطواقم التحكيمية في المباريات، فضلا عن متابعة لجنة الانضباط عملها في المسابقة.



على صعيد متصل، حددت المسابقات في اتحاد الكرة يوم الاحد المقبل موعدا لتسليم الاندية المشاركة ملاعبها التي ستتبارى عليها.