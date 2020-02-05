اندية الدوري الممتاز تطالب ثلاث لجان باستمرار عملها في الاتحاد

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2020-02-05 | 13:18
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احتضنت قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، المؤتمر الفني للجنة المسابقات من اجل تحديد آلية الدوري، حيث تم تحديدها من مرحلة واحده والتي تنطلق يوم 16 مِن الشهر الحالي باستثناء فريق الشرطة الذي سيكون بحالة انتظار في الجولة الأولى.
وحضر المؤتمر 15 ناديا سيشاركون في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وحددت المسابقات يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز.
من جانبه، طالب ممثلو الاندية ان تكون لجنتا المسابقات والحكام مستمرتين في عملهما خلال مسابقة الدوري بغية تسمية الطواقم التحكيمية في المباريات، فضلا عن متابعة لجنة الانضباط عملها في المسابقة.
على صعيد متصل، حددت المسابقات في اتحاد الكرة يوم الاحد المقبل موعدا لتسليم الاندية المشاركة ملاعبها التي ستتبارى عليها.
من جانبه، طالب ممثلو الاندية ان تكون لجنتا المسابقات والحكام مستمرتين في عملهما خلال مسابقة الدوري بغية تسمية الطواقم التحكيمية في المباريات، فضلا عن متابعة لجنة الانضباط عملها في المسابقة.
على صعيد متصل، حددت المسابقات في اتحاد الكرة يوم الاحد المقبل موعدا لتسليم الاندية المشاركة ملاعبها التي ستتبارى عليها.
المحرر: محمد خليل
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