الخطابي يعلن توفير 40 ألف قطعة أرض سكنية في كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأربعاء، موافقة وزير الإعمار والإسكان في حكومة تصريف الأعمال بنكين ريكاني على التحديث الجديد لتوسعة التصميم الأساس لمدينة كربلاء. وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي جمعه اليوم بوزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، إن "التوسعة الجديدة للتصميم الأساس ستوفّر لأهالي محافظتنا (40 ألف) قطعة سكنية، وسيتم توزيعها بشكل عادل لكافة شرائح المجتمع الكربلائي".



وأضاف الخطابي، أن "محافظة كربلاء عانت طويلاً بخصوص توفير قطع الأراضي السكنية لأهاليها، وستنهض المدينة بأيادي الخيرين من أبنائها البررة والتي ستشهد في الفترة القادمة إقامة مشاريع خدمية كبرى تخدم المواطن الكربلائي".



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