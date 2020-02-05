اتخذت ادارتي مطار بغداد والنجف اجراءات لفحص الوافدين من مختلف الدول عبر الكامرة الحرارية. وتظهر الصور ادناه نصب جهاز الكشف الحراري في مطار بغداد الدولي والتي تكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" للمسافرين الوافدين إلى البلاد. Advertisements كما تظهر صورا اخرى من مطار النجف، مباشرة الكاميرا الحرارية عملها لفحص الوافدين الى المطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجراءات بمطاري بغداد والنجف 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.