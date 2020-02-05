"داعش" حافظ على قدراته رغم مقتل البغدادي

أظهر تقرير هيئة أمريكية مستقلة، الثلاثاء، أن تنظيم داعش الإرهابي حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي.

وحذر التقرير من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور الإرهابيين.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام بالبنتاجون، وهو هيئة مستقلة مكلفة بإعداد تحقيقات داخلية، أن مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا لم يؤثر على قدرات تنظيم داعش الإرهابي.

وتزعّم البغدادي (48 عاما) تنظيم داعش، بدءا من 2014، وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم.

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وامتدت خلافته المزعومة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأعلن التنظيم تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التقرير، نقلا عن القيادة الأمريكية الوسطى، إن تنظيم داعش الإرهابي "حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا".

واستنتجت كل من القيادة الأمريكية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية أن مقتل البغدادي "لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات تنظيم داعش الإرهابي".

وفي العراق علقت القوات الأمريكية عملياتها ضد تنظيم داعش بعد مقتل سليماني، للتركيز على حماية قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق.