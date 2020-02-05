توافق بهيئة الأركان السودانية على مخرجات لقاء البرهان ونتنياهو

أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق شمس الدين كباشي، الأربعاء، توافق هيئة الأركان العليا بالبلاد على مخرجات لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كباشي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن هيئة الأركان العليا عقدت اجتماعاً لمناقشة مخرجات لقاء "البرهان-نتنياهو"؛ حيث توافقت على نتائج زيارة رئيس المجلس السيادي لأوغندا ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورأت الهيئة أن مخرجات لقاء رئيسي المجلس السيادي السوداني والوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا تحقق المصلحة العليا للبلاد وتعمل على إنجاح الفترة الانتقالية.

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وأرجع البرهان، في بيان، عقده اجتماعا مع نتنياهو في أوغندا، الإثنين، إلى أنها "خطوة من موقع مسؤوليته ورؤيته لأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب".

والثلاثاء، أكد رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه لا تغيير في موقف بلاده إزاء القضية الفلسطينية.

وتابع أن مسؤولية مناقشة العلاقات السودانية الإسرائيلية وتطويرها تقع على عاتق السلطات المعنية لا غيرها.

وبات البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون حين كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، طرح وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.