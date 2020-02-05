زيارة مرتقبة لـ"أبوالغيط" إلى الجزائر لبحث ترتيبات القمة العربية

تلقى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، دعوة رسمية لزيارة الجزائر؛ للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية.

وقال الأمين العام المساعد، حسام زكي، في بيان، إنه "استقبل سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل رسالة موجهة من وزير خارجية صبري بوقادوم إلى الأمين العام".

وأوضح أن الرسالة تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حالياً.



Advertisements

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة"، دون تحديد موعد.

يذكر أن القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر ستكون الأولى بعد انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتأتي القمة التي لم يعلن بعد عن موعدها وسط تكهنات بأن تلتئم في مارس/آذار المقبل وسط اضطرابات بالمنطقة وتوتر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام العربي الإسرائيلي وسط رفض فلسطيني.

كما تشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.