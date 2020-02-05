أبو الغيط يتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الجزائر - الخليج 365

تلقى الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة.



وفي التفاصيل، تلقى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، دعوة رسمية لزيارة الجزائر؛ للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية.

وقال الأمين العام المساعد، حسام زكي، في بيان، إنه "استقبل سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل رسالة موجهة من وزير خارجية صبري بوقادوم إلى الأمين العام".

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وأوضح أن الرسالة تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حالياً.

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلي الجزائر في أقرب فرصة ممكنة"، دون تحديد موعد.

يذكر أن القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر ستكون الأولى بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتأتي القمة التي لم يعلن بعد عن موعدها وسط تكهنات بأن تلتئم في مارس/آذار المقبل وسط اضطرابات بالمنطقة وتوتر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام العربي الإسرائيلي وسط رفض فلسطيني.

كما تشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.