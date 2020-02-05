خبير عسكري: هدنة طرابلس أكدت أن مليشيا السراج لا تخضع لأوامر قادتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد محلل عسكري ليبي أن الهدنة التي أقرت في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب مؤتمر برلين، كشفت فوضى المليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.



وبين المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، أن الهدنة أكدت بشكل واضح أن المليشيات التابعة للسراج لا تخضع لأوامر قادتها وانما تقاتل لأجل مكاسب مادية وسياسية.

وأضاف الترهوني: "لاحظنا أن المليشيات لم تلتزم بالهدنة لأنها تقاتل من أجل مكاسب مادية فقط".

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وتابع أن القيادة العامة للجيش الوطني أثبتت للعالم أجمع أنها تقود معركة وطنية كبرى كمؤسسة قوية منظمة تعمل وفقا للتراتبية العسكرية.

ولفت إلى التزام جميع الوحدات العسكرية للجيش الليبي بقرار القيادة العامة وقف إطلاق النار امتثالا للهدنة التي لم تلتزم بها مليشيات الوفاق.

ونوه الترهوني في تصريحات خاصة لـموقع "العين الإخبارية" إلى أن الوضع العسكري للجيش الوطني الليبي "ممتاز جدا"، فيما تعاني المليشيات من الانشقاقات والخلافات داخل طرابلس بسبب التكالب علي المكاسب المالية.

وشدد الترهوني علي أن "استعانة المليشيات بالمرتزقة السوريين والأتراك مؤشر كبير علي فقدانهم زمام الأمور في المعركة" .