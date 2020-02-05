العراق.. انفجار يستهدف خيمة اعتصام بالناصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إصابة 3 أشخاص، إثر انفجار عبوة صوتية في ساحة للاعتصام بالناصرية جنوبي البلاد، حيث يحتشد متظاهرون للمطالبة بـ"إسقاط النظام".



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ونقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري العراقي عن المصدر -الذي لم يسمه- قوله إن "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي انفجرت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح بسيطة".

وواجه ناشطون عراقيون في بغداد وأماكن أخرى تهديدات وعمليات قتل وخطف، يقولون إنها محاولات لمنعهم من المشاركة في المظاهرات التي انطلقت بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بداية الحراك الذي يطالب بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية ومحاربة الفساد، قتل أكثر من ٤٠٠ شخص وأصيب الآلاف.